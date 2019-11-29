Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 400'ü aştı; göstericilerin İran'a öfkesi artıyor
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar ölenlerin sayısı 400'ü aştıView on euronews.
29.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:42
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar ölenlerin sayısı 400'ü aştıView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 400'ü aştı; göstericilerin İran'a öfkesi artıyor