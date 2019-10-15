Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

15.10.2019 22:12
Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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