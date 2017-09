İphone 8 ve İphone 8 Plus, N11'de Ön Siparişe Sunuldu

Apple'ın dün tanıtımını yaptığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'de ön siparişe açıldı.



n11.com açıklamasına göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, n11'in ön sipariş sayfasında satışa çıktı.



Donanım ve tasarım açısından dikkat çekici özellikleri bulunan yeni iPhone'lar, farklı donanım ve depolama seçenekleriyle her segmentten kullanıcıya hitap ediyor.



Bir akıllı telefondaki en dayanıklı ekran-cam donanımına ve alüminyum tasarıma sahip modeller, kullanıcılarına üst düzey artırılmış gerçeklik deneyimi yaşatmak üzere tasarlandı.



HD ekran ve A11 Bionic çipe sahip olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. 4,7 inç ve 5,5 inç ekran boyutu alternatifleri bulunan bu cihazlar, uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle sunuluyor.