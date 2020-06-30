İpekyolu Belediyesi Sanat Sokağı'nı yenileyecek İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye olarak Sanat Sokağı'nda yapacakları projeyi basın mensuplarına anlattı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye olarak Sanat Sokağı'nda yapacakları projeyi basın mensuplarına anlattı.

Aslan, kentin en işlek yerlerinden biri olan Sanat Sokağı'nı iki etaptan oluşan projeyle yenileyeceklerini belirtti.

Sanatsal figürlerin ve temaların ön planda olduğu, sanat galerisinin yapılacağını, ışıklandırma, peyzaj, kaldırım ve alt yapı çalışmalarıyla Sanak Sokağı'nın farklı bir görünüme kavuşturulacağını kaydeden Aslan, projeyi hayata geçirmeden önce çalışmanın yapılacağı alanda bir çok kez incelemelerde bulunduklarını söyledi.

En alttaki birimden en üste kadar herkese fikirlerini sorduğunu, mimarların, mühendisleri sürece dahil ettiğini vurgulayan Aslan, şöyle konuştu:

"Mimarlarımızı, mühendislerimizi, plan proje çalışanlarımızı bu sürece dahil ettim. Modern anlamda 'yönetişim' denilen pratiği uygulamaya çalıştık. Bunun sonucunda şehrin en büyük ihtiyaçları neler, buna göre projeler yapabilir miyiz? Bunu tartıştık ve projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz. Bu projelerden biri olan daha öncede sosyal medyadan çeşitli kanallarla duyurduğumuz 'Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı' projesini ortaya koyduk."

Van'ın tarihine yakışan bir şehir olması için çaba gösterdiklerini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Emniyet ve zabıta ekipleri Sanat Sokağı ve çevresinde hem kaldırım işgali hem de seyyarla mücadeleyi bu çalışmalardan sonra çok daha etkin bir şekilde yürütecek. PTT Caddesi ile Yüzbaşıoğlu Sokak'ta inanılmaz bir trafik sıkışıklığı var. PTT caddesini tek yön yapacağız. UKOME'den bu kararları alacağız. Sanat Sokağı tamamen trafiğe kapalı olacak. Cumhuriyet Caddesi'nden Sanat Sokağına 6 giriş var, buraları tamamen kapatacağız. Amacım burada bir büyükşehir, bir kent havası yaratabilmek. Buradaki esnaf arkadaşlar için de bu projenin çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu hareketlilik sayesinde 1-2 personel çalıştıran esnaf arkadaşlarımız inanıyorum ki bu sayıyı 3-4 çıkaracak.

Kaynak: AA