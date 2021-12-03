IPARD III BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Başkanı Dr. Muhammed Adak, hazırlık sürecindeki IPARD III Programı'na ilişkin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından Ankara'da düzenlenen "IPARD III Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşma yaptı. Adak, yaptığı konuşmada, IPARD Programı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer bakanlıkların destekleriyle, hazırlanışı ve Türkiye'deki uygulaması açısından çok başarılı bir program olduğunu söyledi. Avrupa Birliği içerisinde ve aday ülkelerde Türkiye'nin başarısından sitayişle bahsedildiğini belirten Adak, şöyle konuştu: "2020 ve 2021'i özetlersek, sözleşmeye bağlanan proje sayısında TKDK pik yaptı. Bizim için sözleşme çok önemli, çünkü sözleşme olmadan ödeme yapılamıyor. Buna bağlı olarak, ödenen hibe tutarları da çok anlamlı bir şekilde gözüküyor. Bu başarı tek başına olmuyor, birçok düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeler Avrupa Birliği'nde örnek olarak gösteriliyor. Türkiye'nin yaptığı inovatif düzenlemeler, değişiklikler diğer ülkelerde de örnek olarak gösteriliyor. Bakanımıza ve bizlere IPARD'ın 81 ilin tamamını kapsaması yönünde talepler geliyor. Bu şekilde talepler baskın bir şekilde ifade ediliyor taraflarca. "Adak, TKDK'da 1400'ün üzerinde projeci uzman bulunduğunu dile getirdi. Bu uzmanların alanlarında çok profesyonel olduklarına işaret eden Adak, "IPARD III döneminde de hep birlikte güzel yatırımlara imza atacağız. IPARD III'te öngörülen 430 milyon avroluk AB katkısı, AB'ye teşekkür için yeterli bir sebep. 1 avroluk fon dahi olsa, bu, AB ve Türkiye ilişkilerinin devam ettirilmesi anlamına geliyor. "Toplantıda, Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Birim Başkanı Marius Lazdinis, AB Türkiye Delegasyonu Tarım Sektör Yöneticisi Leyla Alma, TRGM Genel Müdür Yardımcısı ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız da sunum yaptı. Toplantıya, çeşitli bakanlıklardan yetkililer, TKDK yöneticileri ve çalışanları katıldı. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet