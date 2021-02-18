iOS 14.5 ne zaman çıkacak? iOS yeni güncellemesi 14.5 emojileri neler? iOS 14.5 Beta2 güncellemesi özellikleri!

Yeni çıkacak iOS güncellemesi, tüm platformlarda konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda iOS 14.5 ne zaman çıkacak? iOS yeni güncellemesi 14.5 emojileri neler? sorularının yanıtları aranıyor. Apple tarafından piyasaya sürülecek olan iOS 14.5 güncellemesi iPhonelara ne zaman çıkacak?

iOS güncellemeleri tüm hızı ile devam ediyor. iOS 14.4 serisinden hemen sonra bu kez iOS 14.5 Beta güncellemesi erişime açıldı. Beta sürümünün ardından ne zaman çıkacağı merak edilen 14.5 güncellemesi hakkında iOS 14.5 ne zaman çıkacak? iOS yeni güncellemesi 14.5 emojileri neler? sorularının yanıtları arandı.

iOS 14.5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından geliştirilen iOS güncellemeleri sık sık yayınlanıyor. Güncellemelerden birisi bitmeden diğerinin Beta süreci başlıyor. Bu kapsamda ilk kez Şubat ayında gördüğümüz iOS 14.5 Beta 2 sürümü ile 17 Şubat 2021 itibari ile ulaşılabilir oldu.

ÇİFT SIM MODUNDA 5G DESTEĞİ

iPhone 12 kullanıcıları için gelen bu özellik sayesinde, global olarak çift SIM desteğinde 5G'den yararlanılabilecek. Yani telefona taktığınız iki SIM kartından da 5G hızlarını alabileceksiniz.

YENİ NESİL KONSOLLARLA UYUMLU

PlayStation 5 ve Xbox Series X kontrolcüleri bu güncelleme sonrasında iPhone ve iPad ile uyumlu hale gelirken, gizlilik konusunda önemli bir adım daha atan Apple bir uygulama sizi izlemeye çalıştığında durumu bildirerek onayınızı istiyor.

APPLE TV DESTEĞİ

Artık telefonlarda ve tabletlerde bu yeni kontrol cihazlarını kullanabileceksiniz. Bunun yanında tvOS 14.5 sürümünde de Apple TV için de bu desteğin gelmesi bekleniyor.

YENİ GAMEPAD'LER İÇİN DESTEK VAR

iOS'ta zaten belirli kablosuz gamepad'ler veya Türkçe adıyla oyun kumandaları için destek var. Apple Arcade'teki oyunlar gamepad ile oynanabiliyor. Bu destek Apple Arcade haricindeki oyunlarda da var. iOS 14.5'le birlikte en yeni oyun kumandaları da listeye eklendi. Yani PS5'in Dual Sense'i ve Xbox Series X'in gamepad'i desteklenen modeller arasında bulunuyor.

APPLE WATCH İLE İPHONE KİLİDİNİ AÇMA

Malum şu an pandemi dönemindeyiz ve maske kullanmak zorunlu. iPhone kullanıcıları ise bu konuda bir sorun yaşıyorlar. Her ne kadar güncelleme gelmiş olsa da Face ID maske nedeniyle yüzünüzü tanıyamıyor ve genelde yüz kilidi özelliği kullanılamıyor.

APPLE FITNESS+, AIRPLAY 2'Yİ DESTEKLEYECEK

Apple Fitness+ spor odaklı bir servis ve geçtiğimiz aralık ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Fakat bu servis AirPlay 2'yi desteklemiyordu. iOS 14.5'te Fitness+'a AirPlay 2 desteği ekleniyor.

IOS 14.5 BETA2 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Ayarlar kısmına girerek Güncellemeler kısmına kontrol ederek Beta2'ye telefonunuzu yükseltebilirsiniz.

IOS YENİ GÜNCELLEMESİ IOS 14.5 EMOJİLERİ

Yeni gelen emojiler fazlasıyla dikkat çekti. Kulaklığın değiştiğinin görülmesinin yanı sıra yaralı kalp gibi emojilerin de geldiği görüldü.