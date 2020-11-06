İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

06.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.11.2020 08:51
İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü. 

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin'in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başın, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının "Rusya'da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti" olarak yorumlandı.


İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rus politologdan Ermenistan iddiası: Rus yanlısı subaylara karşı temizlik başladı
Rus politologdan Ermenistan iddiası: Rus yanlısı subaylara karşı temizlik başladı
Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'
Koronavirüs: Prens William'ın 'Nisan ayında test sonucu pozitif çıktı'
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beste Bereket Yonca Evcimik İkbal Gürpınar
Spor Can Bartu Okan Buruk Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Twitter Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz medyasından Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 08:56:22. #1.14#
title