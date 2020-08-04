İnegöl'de su kesintisi Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İnegöl İlçesi, Alanyurt (Yeni), Ertuğrulgazi, Cumhuriyet, Fatih ve Yunusemre mahallelerinin tamamı ile Esentepe'nin alt bölümleri ve civarında 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü sabah saat 08: 00' dan, 06 Ağustos 2020 Perşembe günü sabah saat 08: 00'a kadar su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA