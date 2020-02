İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

24.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:50

Türkiye'nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' 2020 yayımlandı. Bir yılı aşkın süredir yapılan değerlendirmeler sonucu 'İnci' kazanan restoranlar, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen davette sahiplerini buldu. Davete Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Hürriyet Gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin, gazeteci Ahmet Örs, Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca ile yeme-içme dünyasının ünlü simaları katıldı.

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile bu yıl üçüncüsü yayınlanan 'İncili Gastronomi Rehberi' 2020, Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve 'İnci' kazanan restoranlara ödülleri, bu akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi. Rehber sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Ödül gecesi ise Türkiye'nin lezzet noktalarının adeta geçit töreni oldu.Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi'nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, "Dört yıl kadar önce Hürriyet çatısı altında büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir rehber çıkarmaya karar verdik. Bu gizli müfettişlik sistemiyle özgün, etik, ilkeli ve güvenilir ilk restoran rehberi olacaktı. Amacımız her geçen gün gelişen ve sayıları artan restoranlarımızın en iyilerini ön plana çıkarmak, en çok emek verenlerin ve kalitesini sürdürenlerin fark edilmesini sağlamaktı. Rehberin kapsamı bu yıl daha da genişledi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum'un yanı sıra Antalya ve Bursa kentleri de dahil oldu. 200'e yakın gizli müfettiş son bir yıl içinde gittikleri restoranları değerlendirdi. Toplam 518 restoran ve 364 lezzet noktasının yer aldığı rehberimizin bir başucu kitabı olmasını istiyoruz. Dönemin gerçeğinin online platform olduğunun da farkındayız. 70 yılı aşan güçlü marka Hürriyet, 20 yılı geride bırakan bir portal olarak hurriyet.com.tr de arkamızda. Başta Hürriyet ve Karaca olmak üzere projeyi destekleyen ve hep yanımızda olan bütün Demirören Medya mecralarına burada ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise gecede yaptığı konuşmada, "Türkiye gastronomi turizmi açısından çok zengin bir ülke. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılını 'Gastronomi Yılı' ilan etmesi de turizm sektörünün verimliliği açısında son derece önemli. Bu noktada İncili Gastronomi Rehberi ve ödül töreni gibi girişimlerinde öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Hürriyet Gazetesi olarak Türkiye'nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle sektörel standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini arttırıyoruz. İncili Gastronomi Rehberi de yeme-içme dünyası için kısa sürede son derece değerli bir ödül haline geldi" şeklinde konuştu. Karaca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, "Türkiye'de yükselen bir yıldız olan gastronomi dünyasına ışık tutan bu proje ile insanların hayatına değer kattığımıza inanıyoruz. Rehberin simgesinin Karaca'nın incisi olması bizim için bir gurur kaynağı" dedi.Elfin Yüksektepe'nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan Ahmet Örs, Feridun Dörtler, Yavuz İskenderoğlu Onur Ödülü'ne değer bulundu. Her yıl kapsamı genişletilen ve yeni lokasyonlar eklenen rehberde, Türkiye'nin dört bir yanından restoranlar değerlendirildi. İncili Gastronomi Rehberi kapsamında 3, 4 ve 5 İnci kazanan toplam 518 restoran yer aldı. Restoranlar 'şef restoranı, bistro, brasserie', 'geleneksel mutfak', 'et lokantaları ve kebapçılar', 'balık lokantaları', 'Uzak Doğu restoranları', 'meyhaneler', 'sokak yemekleri restoranları' şeklinde kategorilerle inci sahibi oldu. Görüntü Dökümü----------------Ödül töreninden genel görüntülerProjenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün'ün konuşmasıDemirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu'nun konuşmasıKaraca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı'nın konuşması-Gazeteci Ahmet Örs'ün ödül alması-Ödül alan restoranlar-Konuklardan detaylar-Toplu fotoğraf çekimi-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

