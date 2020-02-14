IMF: Covid-19'un olası etkisi kısa vadede belirsizliğini koruyor

14.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:25

Uluslararası Para Fonu (IMF), hızla yayılan Covid-19'un kısa vadede küresel ekonomi üzerindeki olası etkileri konusundaki belirsizliğin sürdüğünü, ancak orta-uzun vadede Çin ekonomisinin dirençli olmaya devam etmesinin beklendiğine dikkat çekti.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice düzenlediği haftalık basın toplantısında, Covid-19'un Çin ekonomisine ve küresel ekonomiye etkisini tahmin etmek konusunda hala çok fazla belirsizlik bulunduğunu, ancak IMF olarak gelecek haftanın sonunda Riyad'da yapılacak G20 toplantısında daha fazla bilgi elde etmeyi umduklarını vurguladı.

Rice ayrıca, IMF'in Çin'in virüsün yayılmasının kontrol altına alınması ve ekonomik etkisinin azaltılması için aldığı ekonomik ve mali tedbirleri memnuniyetl karşıladığını, Fon'un ihtiyaç olduğunda Pekin'e yardıma hazır beklediğini de ifade etti.Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Çin'de otomobil satışlarının COVID-19 (coronavirüs) salgını etkisiyle Ocak'ta yıllık yüzde 18 düşerek 1.61 milyon adete gerilediğini duyurdu. Dünya'nın en büyük araba üreticisi olan Çin'in araba sektöründe, sekiz yıl içindeki en büyük düşüş yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA