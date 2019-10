30.10.2019 19:40

- İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona hazır

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi'nin bünyesindeki sporcular, Mete Adanır Spor Salonu'nda bir araya gelerek yeni sezon öncesi moral topladı.

İlkadım Belediyespor bünyesinde birçok branşta spor hayatını sürdüren binden fazla genç sporcu, Mete Adanır Spor Salonu'na gelerek büyük bir aile tablosu oluşturdu. İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar, Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman, mahalle muhtarları ve velilerin katıldığı buluşma programı genç sporcular için motivasyon olurken, yaşanan birlik ve beraberlik duygusu büyük bir aile ortamı havasında gerçekleşti.

Hakan Karaman: "Binlerce lisanlı sporcumuz ile geleceğe hazırlanıyoruz"

Hakan Karaman yaptığı açıklamada, İlkadımlıları spora davet etti. Spor İşleri Müdürlüğü olarak her yaştan vatandaşı spor ile buluşturmak için yoğun bir tempoda çalıştıkları belirten Müdür Hakan Karaman, "16 branşta 24 uzman antrenörümüz ile 3 bin 600 lisanslı sporcumuzu ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyoruz. Gençlerimizin disiplin içerisinde sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı olması amacı ile takım ruhunu yaşatarak büyük başarılar yakalıyoruz. Bunun yanı sıra 2019 yılı için sporcularımızdan hariç 13 bin vatandaşımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Şerif Mırık: "Başarılı ve vatanını seven gençler yetiştiriyoruz"

Ardından söz alarak sporcu ve velilere seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ise, "Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş öncülüğünde gençlerimizi sporla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öncelikle genç kardeşlerimizin sağlam karakterli, başarılı ve donanımlı birer birey olmaları için disiplinli bir çalışma yürütüyoruz. Her şeyden önce Türklük ve vatan sevgisi bilinci ile gençlerimiz ve çocuklarımızla büyük başarılar elde ediyoruz ve edeceğiz. Burada spor için eşsiz bir altyapı var. Müdürlük çalışanlarımız, antrenörlerimiz ve bizler her zaman sizlerin yanındayız. Binlerce vatandaşımız tesislerimize spor için geliyor ama sizlerden ricam yakınlarınızı arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı spora teşvik etmek. İlkadım Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle spor alanında başarılı olmalarının yanında, evlatlarımızı donanımlı ve vatanını seven birer birey haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Necattin Demirtaş: "Spor ile sağlıklı bir geleceğe adım atıyoruz"

Resmi bir program nedeni ile buluşmaya üzülerek katılamadığını bildiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Genç sporcularımızın her birini ayrı ayrı selamlıyor ve başarılar diliyorum. Sizlerin geleceği için bizler gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin her yerinde spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Spor ile sağlıklı bir geleceğe adım atıyoruz. Güzel bir birliktelikle büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşatan tüm halkımıza ve sporcularımıza yürekten teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA