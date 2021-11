İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BASKETBOL TAKIMI İL MÜSABAKALARINA ÇİFTE GALİBİYETLE BAŞLADI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, SPORA VE SPORCUYA DESTEK OLAN BİR KURUMUZ

İlkadım Belediyesi Basketbol Takımı 2021-2022 il müsabaka maçlarına galibiyetle başladı.

Mete Adanır Spor Kompleksi'nde start alan il müsabakası maçlarına "Küçük Erkekler" kategorisinde Maarif Basketbol takımı ile karşılaşan İlkadım Belediyesi Basketbol Takımı 57-39 skorla mağlup etti. Gecenin diğer maçında ise "Genç Erkekler" kategorisinde DSİ spor ile galibiyet için mücadele eden İlkadım Belediyesi Basketbol takımı 88-56'lık skor yenmesini bildi.

Basketbol severlerin ilgi gösterdiği müsabakalarda seyircilerin yoğun tezahüratları eşliğinde son bulan maçlarda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, tarafından gönderilen tatlılar seyirciler ve konuk takımı oyuncularına ikram edildi.

"Başarıların arkasında uzun soluklu yatırımlar var"

Galibiyet sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Biz bu süreçte her zaman sporun her branşında sporcularımızın yanında olup destek olmaya çalışan bir ekibiz. İlkadım Belediyesi olarak alınan her başarının arkasında uzun soluklu sağlıklı yatırımlar var. Bizi gururlandıran tüm sporcularımız ve antrenörlerin tebrik ediyorum" diye konuştu.

