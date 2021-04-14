Ilgaz Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ilgaz Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyor

Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Ilgaz Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülüyor.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı
Ankara'da yaşayan kardeşi koronaya yakalanan adam İstanbul'da temaslı olarak karantinaya alındı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle Ilgaz Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılmak için çalışma başlatıldı.

İlçedeki mahalle muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahiplerine hazırlanan iftarlıklar paketlenerek belediye ekiplerince evlere teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı açıklamada, hayırsever Ilgazlı vatandaşları ihtiyaç sahipleri ile buluşturabilme gayretinde olduklarını söyledi.

Ramazan ayında da vatandaşlara hizmeti sürdürdüklerini belirten Öztürk, "Hasta, yaşlı ve engellilerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere iftarlıklarını ulaştırıyoruz. Bu iftarlıkların ulaştırılmasında emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımıza buradan bir kere daha teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Cem Yılmaz Canan Ergüder
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ilgaz Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:46:34. #1.15#

title