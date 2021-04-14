Ilgaz Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemek ulaştırıyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülüyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar götürülüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle Ilgaz Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırılmak için çalışma başlatıldı.

İlçedeki mahalle muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahiplerine hazırlanan iftarlıklar paketlenerek belediye ekiplerince evlere teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı açıklamada, hayırsever Ilgazlı vatandaşları ihtiyaç sahipleri ile buluşturabilme gayretinde olduklarını söyledi.

Ramazan ayında da vatandaşlara hizmeti sürdürdüklerini belirten Öztürk, "Hasta, yaşlı ve engellilerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere iftarlıklarını ulaştırıyoruz. Bu iftarlıkların ulaştırılmasında emeği geçen tüm hayırsever vatandaşlarımıza buradan bir kere daha teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın