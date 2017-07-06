İl Genel Meclisinden Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya İl Genel Meclis Üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığındaki il genel meclis üyeleri, Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



İl Genel Meclis Üyelerini kapıda karşılayarak tek tek tokalaşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da, il genel meclis üyelerimizle el ele vererek, gönül birlikteliği içinde kırsal kesime güzel hizmetler sunmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi. - ADIYAMAN