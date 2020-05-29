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İKMİB'den Latin Amerika'ya sanal ticaret turu

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) dijital ihracatta Türkiye'de ilk adımlardan birini atarak, 11-22 Mayıs tarihlerinde "Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti"ni gerçekleştirdi.

İKMİB'den Latin Amerika'ya sanal ticaret turu
29.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:15

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) dijital ihracatta Türkiye'de ilk adımlardan birini atarak, 11-22 Mayıs tarihlerinde "Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti"ni gerçekleştirdi.

İKMİB açıklamasına göre, 10 farklı ülkeden 30 alıcı firmanın katıldığı etkinlikte, yapı kimyasalları ve boya sektöründe faaliyet gösteren 12 Türk firması, toplamda 123 ikili iş görüşmesi yaptı.

Pandemi sürecinde gerçekleştirilemeyen ticaret, alım heyetleri, fuarlar gibi etkinliklerin yerine Ticaret Bakanlığı tarafından, ticaretin devamı için yeni yöntemlerden biri olan sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren İKMİB, Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında 30 Nisan'da Kolombiya pazarı hakkında bilgi veren bir webinar düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, heyetin verimli geçtiğini belirterek "Sanal ticaret heyetleri düzenlemeye başlayarak dijital ihracatta Türkiye'de ilk adımlardan birini attık. Sanal olarak gerçekleştirdiğimiz bu ilk organizasyonumuzu başarıyla tamamladık. Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti'mizin ikili iş görüşmeleri kısmına boya, yapı kimyasalları ve alt yapı plastikleri sektörümüzden 12 firmamız katıldı." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Kolombiya başta olmak üzere bölgedeki diğer komşu pazarlar olduğunu belirten Pelister, "Bu kapsamda katılımcı firmalarımız program süresince Kolombiya, Arjantin, Ekvator, Kosta Rika, Meksika, Paraguay, Peru, Porto Riko, Şili ve Uruguay olmak üzere 10 farklı ülkeden 30 alıcı firma ile görüşme fırsatı buldu. Her firmamızın en az 8 firma ile görüşmesi sağlanarak toplamda 123 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pelister, program kapsamında yapı marketleri, inşaat malzemeleri toptancıları, proje firmaları, mimarlık ofisleri gibi farklı alıcı grupları ile görüşmeler yapıldığını ve "https://www.turkishbuildingchemicals.com/" sitesi üzerinden katılımcı firmaların ürün tanıtımlarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Latin Amerika ihracatında artış

Latin Amerika bölgesine boya sektörü ve yapı kimyasalları ihracatında bu yıl 4 ayda yüzde 4,76 artış yaşandığını ve sektör olarak pazarı çok önemsediklerini vurgulayan Pelister, şöyle devam etti:

"Arjantin, Ekvator, El Salvador, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Panama, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ülkelerine yapılan toplam kimya ihracatımız, 2018 yılında 222 milyon 564 bin dolar olarak gerçekleşirken, 2019 yılında 204 milyon 546 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılı dört aylık dönemde ise bu ülkelere olan kimya ihracatımızın yüzde 4,99 azalarak 60 milyon 509 bin dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak söz konusu heyeti gerçekleştirdiğimiz boya, yapı kimyasalları ve alt yapı plastikleri sektörümüzün bu ülkelere yönelik ihracatına baktığımızda ise, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,10 artışla 52 milyon 925 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu pazar, söz konusu alt sektörlerimiz açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Söz konusu ürün gruplarında bu bölgeye ihracatımız 2020 yılı dört aylık dönemde yüzde 4,76 artış ile 15 milyon 574 bin dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 9,72 artmış durumda."

Sanal ticaret heyetleri de destek kapsamına alındı

Katılımcıların, Kovid-19 sürecinde düzenledikleri sanal ticaret heyeti kapsamında potansiyel alıcılar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Pelister, "Normal şartlarda önemli bir vakit alacak olan bu organizasyonun bu kadar kısa sürede gerçekleştirilmesi, ev veya ofis ortamında olması ve 11 farklı ülkeden alıcılar ile buluşmayı sağlaması ihracatçı firmalarımız için ciddi bir moral kaynağı oldu. Bu vesileyle katılımcı firmalarımızın uzun vadeli iş birlikteliklerine imza atmasını hedefliyoruz. İhracatımıza ciddi katkıları olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pelister, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ihracatçı firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, fuara katılımının, fuar düzenlemesinin ve sanal ticaret heyetlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alındığını duyurduğunu hatırlattı.

Sanal ticaret heyetlerine verilen desteklere ilişkin Pelister, "Sanal fuarlara katılım organizasyonları giderlerinin yüzde 50'si ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. Böylece ihracatçılarımızın bir talebi daha Ticaret Bakanlığımızca karşılık buldu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle'ye destekleri için teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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