İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
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İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu Erzurum'un Oltu İlçesinde iki otomobilin koyun sürüsüne çarpması sebebiyle 40 koyun telef oldu.

- İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesinde iki otomobilin koyun sürüsüne çarpması sebebiyle 40 koyun telef oldu.

Oltu - Göle karayolunun 6'ncı kilometresinde akşam saatlerinde Fırat Sağlam'a ait koyun sürüsünü karşıdan karlıya geçirirken Serdar Atasoy yönetimindeki 06 FG 2577 plakalı otomobil ile koyun sürürüne çarptı. Ardından Erdem Polat yönetimindeki 06 BEP 255 plakalı otomobil ise Serdar Atasoy ise otomobile arkadan çarptı. Kazada 40 koyun telef olurken Serdar Atasoy hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü tedavisi Oltu Devlet Hastanesinde sevk edildi.

Fırat Sağlam'ın aynı yerde üç gün öncede kamyon çarpması sonucu 45 koyunu telef olmuştu. 06 BEP 255 Plakalı otomobil sürücüsü Erdem Polat, "Ankara'dan geliyorum. Şenkaya Kömürlü köyüne gidiyordum bu yolda ışık yok aydınlatma yok önümdeki araçta sürüye birden girince bende arkadan çarpmak zorunda kaldım. Ama sürü sahiplerinin her hangi bir ışık reflektör gibi bir şey tutmuyorlardı tamamen karanlıktı öndeki araçta göremedi zaten sürüyü karşıya götüren kişide kesinlikle uyarıcı ışık reflektör uyarı lambası falan kesinlikle yoktu o yüzden biz böyle bir kaza yaptık" dedi.

Sürü Sahibi Fırat Sağlam "Koyunlarımızı hayvan geçiş noktasından geçiriyorduk ne kadarda uyardıysak son sürat geliyorlardı bu nokta çiftliklerin giriş yeri iki tarafta da levha var ama adamlar yinede son sürat geliyorlar iki gün önce aynı olayı yine yaşadık ondada 45 koyunum telef oldu buna yetkililerin bir çözüm getirmesi lazım insanlar levhalara uymuyorlar" dedi.

Sağlam'ın toplam 200 koyunu bulunduğu 45'inin iki gün önce kamyon tarafından çarpılması sonucu telef olduğu bugünde otomobillerin çarpması sonucu 40 koyunun telef olduğu belirtildi.

İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu
İki otomobil koyun sürüne çarptı: 40 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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