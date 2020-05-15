İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
15.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:41

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ezgi Boran yönetimindeki 23 LZ 202 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 23 FZ 607 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki otomobillerdeki 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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