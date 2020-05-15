İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ezgi Boran yönetimindeki 23 LZ 202 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 23 FZ 607 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki otomobillerdeki 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA