İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Yalova'da iki aracın çarpışması 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, karşı yönden gelen ve Doğan Sokak'a dönmek için manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Kıymet, Merve (14) ve Ömer Kulavuz (8) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.