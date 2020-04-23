IKBY'de koronaya karşı zafer kutlaması: 13 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde korona virüse karşı gerçekleştirilen zafer kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 13 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinde korona virüse karşı gerçekleştirilen zafer kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 13 kişi yaralandı.

Yaklaşık bir haftadır korona virüs (Covid-19) vakasının görülmediği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) korona virüse karşı zafer ilanına hazırlanırken Duhok kentinde gece saatlerinde kutlama düzenlendi. Kentte korona virüse yakalanan toplam 15 kişinin sağlığına kavuşup taburcu olmalarının ardından başlayan kutlamalarda binlerce araç şehir sokaklarında tur atarken havai fişekler atıldı. Bazılarının havaya ateş açması sonucu ise 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Duhok İl Sağlık Müdürlüğüne göre havaya ateş açılması sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan IKBY genelinde 337 kişide korona virüs tespit edilirken, vakalardan 4'ü hayatını kaybetmişti. Virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 292'ye yükseldi. - ERBİL

Kaynak: İHA