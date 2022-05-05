Irak'ın Sincar ilçesindeki çatışmalardan kaçan Yezidiler - Haberler

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Irak'ın Sincar ilçesindeki çatışmalardan kaçan Yezidiler

AA - Güncel
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Duhok vilayetindeki Khanke bölgesindeki kampından drone görüntüleri Khanke bölgesindeki kampından detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalar sonucu kaçan Yezidiler, Duhok...

Duhok vilayetindeki Khanke bölgesindeki kampından drone görüntüleri

Khanke bölgesindeki kampından detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalar sonucu kaçan Yezidiler, Duhok vilayetindeki Khanke bölgesindeki kampa yerleştirildi.

AA / Güncel

Musul, Drone, Duhok, Irak, Güncel, Haberler

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