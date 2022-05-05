Irak'ın Sincar ilçesindeki çatışmalardan kaçan Yezidiler
AA - Güncel
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Duhok vilayetindeki Khanke bölgesindeki kampından drone görüntüleri Khanke bölgesindeki kampından detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalar sonucu kaçan Yezidiler, Duhok...
Duhok vilayetindeki Khanke bölgesindeki kampından drone görüntüleri
Khanke bölgesindeki kampından detay görüntüler DUHOK - Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalar sonucu kaçan Yezidiler, Duhok vilayetindeki Khanke bölgesindeki kampa yerleştirildi.
AA / Güncel