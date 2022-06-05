Duhok Valisi Tatar: "PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor" - Haberler

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Duhok Valisi Tatar: "PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor"

AA - Güncel
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Duhok Valisi Tatar: 'PKK burada birçok projenin yapımını engelliyor'

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, terör örgütü PKK'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti.

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, terör örgütü Pkk'nın 30 yıldan fazladır bölgedeki işgalini sürdürdüğünü ve birçok projenin de yapımına engel olduğunu ifade etti.

Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, terör örgütünün bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğuna dikkati çekerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih şahittir ki PKK'nın olduğu yer harabeye dönmüştür. PKK topraklarımızı işgal etti. PKK buraları terk etmeli ve halkımız köylerine, topraklarına dönmelidir."

PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

AA / Güncel

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