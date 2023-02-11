Irak'tan deprem bölgesine iş makinesi desteği Güncel Haberler IRAK'ın Duhok kentinden TIR'lara yüklenen iş makineleri, deprem bölgelerine gönderildi. IRAK'ın Duhok kentinden TIR'lara yüklenen iş makineleri, deprem bölgelerine gönderildi. Irak'ın Duhok kentinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki enkazlarda yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere TIR'lara yüklenen çok sayıda iş makinesi, bölgeye gönderildi. İş makinelerinin yüklü olduğu TIR konvoyu, Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinden geçerken cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Duhok Irak Güncel Haberler

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