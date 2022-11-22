Irak'ın Duhok kentindeki gaz patlamasında 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Güncel Haberler ??????? Irak'ın Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. ??????? Irak'ın Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. IKBY Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Patlamanın yaşandığı binada öğrenci yurdunun da bulunduğu kaydedildi. Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde 17 Kasım'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu çöken evde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kaynak: AA / Güncel Duhok Irak Güncel Haberler

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