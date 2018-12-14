İit, Yemen Müzakerelerinin Sonuçlarından Memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirterek bunun bir "başarı" olduğunu dile getirdi.

İİT'nin Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü sağlayacak siyasi bir çözümü desteklediğini ifade eden Useymin, çatışmalardan etkilenen Yemen halkına insani yardımların ulaşmasına izin verildiği için de ayrıca memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6 Aralık'ta BM gözetiminde başlayan Yemen konulu istişare toplantıları dün sona ermişti.

Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün toplantıların ardından yaptığı açıklamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.



Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.



Guterres, gelecek ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.