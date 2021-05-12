İİT Temsilciler Komitesi, İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı
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İİT Temsilciler Komitesi, İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

İİT Temsilciler Komitesi, İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

İsrail'in Filistin'deki saldırganlığı konusunda toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi, uluslararası kamuoyu ile Birleşmiş Milletler'i (BM) harekete geçmeye çağırırken İsrail'in işlenen suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin girişimiyle 11 Mayıs'ta Cidde'de toplanan İİT Temsilciler Komitesi, 5 konuda mutabık kaldı. İsrail saldırganlığını kınayan komite, uluslararası topluma Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısını yaptı.
BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edilirken uluslararası topluma da harekete geçme çağrısı yapıldı.
İsrail yargısının Filistin'le ilgili aldığı tüm kararları da geçersiz ilan eden komite, toplantı sırasında Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda da mutabık kaldı. Türkiye, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi veya İcra Kurulu'nun en yakın sürede toplanması ile BM Genel Kuruluna acil toplantı çağrısında bulunma önerisi getirdi. Bir diğer öneri ise Filistin'e bir uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil bir koruma mekanizmasının kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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