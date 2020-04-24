İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mescit market oldu
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Kepez, Haber

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mescit market oldu

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mescit market oldu Antalya'da caminin mescidinde hayır çarşısı kuruldu Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu: " Market şeklinde hayır çarşısı oluşturmanın uygun olduğu düşüncesine vardık.

24.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:08
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mescit market oldu

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mescit market oldu

Antalya'da caminin mescidinde hayır çarşısı kuruldu

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu:

" Market şeklinde hayır çarşısı oluşturmanın uygun olduğu düşüncesine vardık. Rafların oluşmasında da beraber çalıştık, tüm ürünleri getirdik"

ANTALYA - Antalya'da Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi tarafından bir caminin mescidinde markete benzer şekliyle kurulan hayır çarşısı, bölgedeki onlarca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor. Hayır çarşısının içerisindeki raflarda bulunan gıda ve temizlik malzemeleri, kolilere konularak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi, korona virüs nedeniyle işten çıkarılan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara, gıda ve temizlik malzemesi konusunda yardımcı olabilmek için 'hayır çarşısı' kurdu. Hayır çarşısı için, Kepez ilçesinde bulunan Baba Yusuf Camisi'nin mescit kısmı kullanıldı. Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu ve oluşturulan 10 kişilik gönüllü din görevlisi, mescide raflar kurdu ve ürünleri rafa yerleştirdi.

Dün açılışı gerçekleştiren hayır çarşısında, gıda ürünleri, temizlik ürünleri ve ilmihaller bulunuyor. Raflara temel gıda malzemeleri yerleştirilirken çocuklar da ihmal etmedi. Çocuklar için kurulan rafta çikolata, gofret ve meyve suları yer aldı.

Kepez Kaymakamlığı ile koordineli çalışan vakıf, ilçede 68 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşları kaymakamlık vasıtasıyla tespit ediyor. Tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için oluşturulan koliler araçlara yükleniyor ve evlerine teslim ediliyor.

"İkincisini de açacağız"

Hayır çarşısını, din görevlilerinin ve hayırseverlerin yardımıyla açtıklarını anlatan müftü Metin Arcaklıoğlu, çarşının ikincisi şubesini ise Kültür Mahallesi'nde bulunan Akıncılar Camisi'nde açacaklarını kaydetti. Gıda ve temizlik malzemelerinin tamamının hayır çarşısında toplandığını anlatan Arcaklıoğlu, "Bu ürünlerin tamamını servis aracımızla fakir ailelerin evlerine bizzat ulaştırıyoruz. İsteği olanların ihtiyaçlarını karşılamak için de kaymakamlıkla organizeli çalışmamız doğrultusunda tesis ediyoruz" dedi.

"Ramazan boyunca ulaştırmaya devam edeceğiz"

Hayır çarşısında bulunan tüm ürünlerin ücretsiz olduğunu ifade eden Arcaklıoğlu, "Hayırseverlerimiz burayı gördükten sonra müthiş şekilde bize destek veriyorlar. Bizde bu ürünlerin hepsini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya gayret göstereceğiz, Ramazan ayı boyunca da ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Arcaklıoğlu, temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra, çocukları da düşünerek çikolata, gofret ve meyve suyu yardımı da yaptıklarını anlattı.

Kolileri hazırlarken gıda ve temizlik olarak ikiye ayırdıklarını söyleyen Arcaklıoğlu, gıda kolisinin 150 TL, temizlik kolisinin ise 100 TL'den oluştuğunu kaydetti.

Metin Arcaklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz hayır çarşısını oluştururken bu fikri arkadaşlarla beraber istişare ettik. Hayır çarşısı oluşturmanın önemli olacağını düşündük. Market şeklinde hayır çarşısı oluşturmanın uygun olduğu düşüncesine vardık. Rafların oluşmasında da beraber çalıştık, tüm ürünleri getirdik. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kaymakamlığa ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü biz yardımlarımızı yaparken, TC kimlik numaralarını, adreslerini teyit ediyoruz. Kaymakamlıktan teyit aldıktan sonra ailelere ulaştırıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanları tespit ediyoruz."

"Çocuklarımın ihtiyaçları vardı"

Kolilerin ulaştığı ihtiyaç sahibi vatandaşlardan Rukiye Bektaş (25), "Çok sevindim. Zor durumdayım eşim cezaevinde 2 çocuğum var. Şu virüs zamanında evin kirasını, suyunu ödeyememiştim. Çocuklarımın ihtiyaçları vardı. Destek olan herkese çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.

Yekten Bektaş ise yardıma çok sevindiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için mescit market oldu

Kaynak: İHA

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