Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı
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Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı

AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan, 'Kapadokya'nın başlangıç noktası' olarak bilinen Ihlara Vadisi, yeniden turizme açıldı.

Ihlara Vadisi, ziyarete açıldı
02.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:37

AKSARAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan, 'Kapadokya'nın başlangıç noktası' olarak bilinen Ihlara Vadisi, yeniden turizme açıldı. Görevlilerce ateşi ölçülerek, içeri alınan ziyaretçiler, maske ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda vadiyi gezebiliyor.  

Tarihi kaynaklardaki adı 'Peristremma' olan Ihlara Vadisi, tektonik yükselmeler ve Hasandağı volkanının püskürmesinin ardından çöküntüye uğrayan alan üzerinde ilerleyen Melendiz Çayı'nın binlerce yılık aşındırması sonucu oluştu. 18 kilometre uzunluğunda, 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi; bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunu bir arada buluşturuyor. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan Ihlara Vadisi'ni yılda 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında gösterilen Ihlara Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta ziyaret kapatılmıştı. Vali, normalleşme süreciyle dün yeniden ziyarete açıldı. 

Ankara'dan Ihlara Vadisi'ni gezmeye gelen İngilizce öğretmeni Muharrem Selçuk, "Gezmeyi ve doğayı çok seviyorum. 1 Haziran'dan itibaren yasakların kalmasıyla birlikte fazla kimse gelmeden Ihlara Vadisi'ne geldim. Girişte ateşimiz ölçüldü ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemiz istendi. Şu an vadi çok güzel ve çok fazla kişi de yok. Daha önce de birkaç kez arkadaşlarımla gelmişti. Burasının doğal yapısı beni büyülüyor. İçinden akan Melendiz Çayı ve kiliseleriyle bir doğa harikası olan bir yer. Herkesin gelip görmesini isterim. Aksaray sınırları içerisinde bir yer. Tarihe tanıklık etmek isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Bu mevsimde havalar aşırı sıcak değil tam yürüyüş ve gezi yapılacak bir ortam var" dedi. Eşiyle gezinti yapan Şirin Erdoğan ise "Bu koronavirüs ile mücadele kapsamında günlerimizi evlerimizde geçirdik. Sokağa çıkma yasaklarından dolayı bizde mağdur kaldık. 1 Haziran itibarıyla normal yaşantımıza geri döndük. Daha önce de sık sık burayı ziyaret ettim. Şu an burası çok sakin. Yeşillik ve sakinliğin tadını çıkarıyoruz. Burada gezip dolaşıp fotoğraflar çektim" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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