Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı

Iğdır'da sit alanına getirdikleri inşaat makineleriyle define arayan 6 kişi gözaltına alındı.

Tuzluca ilçesine bağlı Karakoyun köyünde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, inşaat makineleriyle kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

Kazıda kullanılan jeneratör, inşaat tipi kırıcı/delici ve çelik halat makinesi gibi birçok ekipmana el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız