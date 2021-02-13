Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı
13.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:24
Iğdır'da sit alanına getirdikleri inşaat makineleriyle define arayan 6 kişi gözaltına alındı.
Iğdır'da sit alanına getirdikleri inşaat makineleriyle define arayan 6 kişi gözaltına alındı.
Tuzluca ilçesine bağlı Karakoyun köyünde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, inşaat makineleriyle kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.
Kazıda kullanılan jeneratör, inşaat tipi kırıcı/delici ve çelik halat makinesi gibi birçok ekipmana el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız