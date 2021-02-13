Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı

13.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:24
Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı

Iğdır'da sit alanına getirdikleri inşaat makineleriyle define arayan 6 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da sit alanına getirdikleri inşaat makineleriyle define arayan 6 kişi gözaltına alındı.

Tuzluca ilçesine bağlı Karakoyun köyünde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, inşaat makineleriyle kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

Kazıda kullanılan jeneratör, inşaat tipi kırıcı/delici ve çelik halat makinesi gibi birçok ekipmana el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Buse Varol Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Metin Oktay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Masaj Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'da sit alanında kazı yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 10:24:31. #1.16#
title