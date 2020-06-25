İBB Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Londra'daki müzayedede satışa çıkartılan Fatih Sultan Mehmet portesini 770 bin sterline satın aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Londra'daki müzayedede satışa çıkartılan Fatih Sultan Mehmet portesini 770 bin sterline satın aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İtalya ressam Gentile Bellini tarafından yapılan Fatih Sultan Mehmet portresini 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) satın aldı.

Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in başka bir kişi ile resmedilen portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık artırma ile satışa sunuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Londra'da açık artırma ile satılan Fatih Sultan Mehmet Han'ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan" yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldıklarını belirtti.

Müzayedede 400 bin ile 600 bin sterlinden satışa çıkartılan yağlı boya tabloyu, İBB 700 bin sterline satın aldı. Tablo, özel bir koleksiyonda bulunuyordu. Müzayedede İBB'yi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka temsil etti. İkinci kişinin kim olduğu bilinmiyor

Tablonun İtalyan ressam Bellini'nin yaptığı ve günümüze kadar kalan üç Fatih Sultan Mehmet portresinden biri olduğu belirtiliyor. Tabloda, Fatih Sultan Mehmet'in yanı sıra ikinci bir kişi daha yer alıyor. Ancak tablodaki ikinci kişinin kim olduğu tam olarak bilinmiyor.

Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı tahmin bulunuyor. İkinci figürün, Fatih Sultan Mehmet'in üç oğlundan biri olduğu öne sürülüyor. Ancak tablodaki ikinci kişinin Fatih ile arasındaki yaş farkının az olması, bu iddiayı çürütüyor. Diğer bir iddiada ise tablodaki ikinci kişinin beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı biri olduğunu ileri sürülüyor.

Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etti. 1481'e kadar İstanbul'da kalan Bellini'nin saraydaki farklı kişilerin de portrelerini çizdiği, Fatih Sultan Mehmet'in birçok resmini yaptığı biliniyor. Bellini'nin yaptığı ve günümüze kalan Fatih Sultan Mehmet portrelerinden en ünlüsü Londra'daki Ulusal Galeri'de bulunuyor.

DHA,DW/JD,HS

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Kaynak: Deutsche Welle