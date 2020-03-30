Huzurevinde üst düzey koronavirüs tedbirleri
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İnegöl Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Huzurevinde üst düzey koronavirüs tedbirleri

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi'nde koronavirüs salgınına ilişkin sıkı tedbirler alındı. Özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde ölümcül sonuçlara sebep olan virüse karşı hem burada kalan vatandalar hem de personel önlemlerle koruma altına alındı.

30.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:55
Huzurevinde üst düzey koronavirüs tedbirleri

İnegöl Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs karşısında ciddi çalışmalar ve tedbirler ortaya koyarak virüsle mücadelede etkin rol oynamaya devam ediyor. Şehrin güvenliği ve vatandaşların sağlığı açısından yapılan çalışmalarla beraber, İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi de ciddi tedbirlerle koruma altına alındı.

HEM HUZUREVİ SAKİNLERİ HEM PERSONEL KORUMA ALTINDA

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hem burada kalan yaşlıların hem de personelin alınan tedbirlerle koruma altında olduğu ifade edildi. Alınan önlemler ve yapılan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler verildi:

PERSONEL YATILI ÇALIŞIYOR

"Yeni Koronavirüsün (Covıd-19) ilk çıktığı günlerden ülkemizde ilk vakanın görülmesi aşamasına kadar tüm aşamalarda, başta engelli ve yaşlılar ile personelimiz olmak üzere kuruluşlarımızdaki her birey için bir dizi tedbirin alınması sağlanmıştır. Kuruluşumuzda daha önceden iletilen tedbirler kapsamında bir dizi tedbir ve uygulamalar hayata geçirilmiştir. Huzurevimizde kalan yaşlılarımıza virüs taşınmaması amacıyla görevli personele yönelik 7 günlük sabit vardiyalı çalışma sistemi getirildi. Bu sayede bir grup personelimiz 7 gün boyunca yatılı olarak çalışarak dışarıyla tüm bağlantımız kesilmiş olacak. Kontrolü şekilde 7 gün sonra diğer grup personelimiz görevi devralacak."

YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞÜYORLAR

"Huzurevimizde vatandaşlarımızdan sürekli istediğimiz buradaki yaşlılarımızı yalnız bırakmamaları, ziyaret etmeleriydi. Bu zorlu süreçte zorunlu olarak toplu ziyaretleri yasaklamak durumunda kaldık. Zorunlu ziyaretler sınırlı sayıda ve belirli süre içerisinde açık alanda yapılması şeklinde uygulamaya geçildi. Bununla birlikte telefonla görüşmeler sağlanarak huzurevi sakinlerimizin moralini de yüksek tutma adına çalışmalarımız oluyor."

BİNA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

"Huzurevinde kalan yaşlılarımızı koronavirüsten korumak adına dışarıyla tüm ilişkimizi kestik. Bina giriş ve çıkışlarımızı kapattık. Tüm bina içi ve dışında dezenfekte çalışmaları yapıldı. Aynı şekilde araçlarımız da dezenfekte edildi. Tüm huzurevi sakinlerimiz ve personele yönelik ateş takip çalışması başlatıldı. Tüm yaşlı odalarımıza kolonya, ıslak mendil, maske ve sıvı sabun takviyesi yapıldı. Bina içi ve dışında 14 kural bilgilendirme yazıları, görselleri asıldı. Bina girişine bahçeye giriş çıkışlarda ellerin dezenfekte edilmesi amacıyla dezenfektanlar yerleştirildi. Personele uyarı ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Huzurevlerine yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi bilgilendirmesi tebliği yapıldı. Yine yaşlılarımıza bilgilendirme ve uyarılar yapıldı, düzenli olarak uyarılarımız devam ediyor. Yaşlılara ve personele kişisel temizlik ve hijyen kuralarına daha fazla hassasiyet göstermeleri konusunda denetimler yapıldı. Huzurevi binamız içerisindeki tüm halı ve koltukların yıkanması yapıldı."

Kaynak: Bültenler

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