Huzurevi Sakinlerine "Sevgi" Battaniyeleri

Konya'da bir sınıf öğretmenin hayata geçirdiği ve "Huzurevlerine Sevgi Battaniyeleri" adını verdiği proje kapsamında; öğretmenler, veliler ve sosyal medya üzerinden ulaşılan hayırseverlerce örülen battaniyeler huzurevinde kalan yaşlılara hediye edildi.

Merkez Karatay ilçesi Kuvayi Milliye İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olan Melek Akdeniz, sosyal medyadaki paylaşımlardan esinlenerek "Huzurevlerine Sevgi Battaniyeleri" adını verdiği projeyi hayata geçirdi. Okul yönetiminin de destek verdiği projeye, okuldaki öğretmenleri, öğrenci velilerini ve sosyal medya üzerinden ulaştığı hayırsever vatandaşları da ekleyen Melek Akdeniz, okulda kendilerine tahsis edilen boş bir odada velilerle birlikte iki ay boyunca battaniye ördü. Projenin sonunda Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden öğretmenler, öğrenci ve velilerle birlikte sevgiyle örülen 80 battaniyeyi yaşlılara hediye etti.

"Bir kalbe dokunabildiysek ne mutlu bize"

Boş zamanlarında örgü örüp insanlara hediye etmeyi sevdiğini ifade eden Akdeniz, sosyal medyada gezerken örgü gruplarında battaniyeler örüp huzurevi ve çocuk esirgeme yurtlarına hediye edildiğini görünce bu projeyi, sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirmeye karar verdiğini söyledi. Sene başında okuldaki öğretmenlerle de istişare ettiğini anlatan Akdeniz, "Öğretmenlerimize böyle bir projem var dedim. Okuldaki diğer öğretmenlerde desteklediler. Veli toplantısında da bu projeyi gündeme getirdim. Örgü bilen velilerin battaniye örmesini istedim, veliler de tamam dedi. Sosyal medyadan da paylaşımlar yapıp ip firmalarından ip rica ettim. Sağ olsunlar kolilerle gönderdiler. Komşularım destek oldu, erkek öğretmenlerin eşleri ördü. Sosyal medyada durum olarak paylaştım ve görenler destek oldu. Okul yönetimi de projeye destek vererek velilerin okula rahat girip çıkabilmeleri ve örgü örebilmeleri için boş bir odayı bize tahsis etti. Projenin sonunda 80 battaniye ördük ve huzurevi sakinlerine hediye ettik. Bir kalbe dokunabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Projeyle yaşlıları görüp onlarla iletişim kuran öğrencilerini bilinçlendirmeyi amaçladığını aktaran Akdeniz, projeye destek veren herkese teşekkür ederek, yardımların yerine ulaştığını da sözlerine ekledi. - KONYA