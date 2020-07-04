Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı Adana'da gerçekleşen huzur ve güven uygulaması kapsamında Kozan ilçesinde gerçekleşen çalışmada sürücüler polisi görünce maskeye sarıldı.

04.07.2020 00:06 | Son Güncelleme: 04.07.2020 00:40

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı

ADANA - Adana'da gerçekleşen huzur ve güven uygulaması kapsamında Kozan ilçesinde gerçekleşen çalışmada sürücüler polisi görünce maskeye sarıldı. Vatandaşın huzur ve güvenliği için gerçekleşen uygulamada ilçede 110 görevli polis ve bekçi görev alırken 408 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak huzur uygulamasına katılarak denetimleri gerçekleştirirken uygulamaya denk gelen çocuklara trafik kurallarına uyması ve maske takılmasını sözünü alarak oyuncak hediye etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen "Huzur ve Güven" uygulamasında polis ekipleri ilçe genelinde araçları aradı, kimlik sorguladı maske takmayanlara ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulunarak denetimlerini gerçekleştirdi. Uygulamada Polis ekiplerini gören sürücüler maske takma yarışına girerken ekipler toplum sağlığı için Korona virüs tedbirleri kapsamında sürücüleri maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyardı. Uygulamaya katılan Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak araç içinde seyahat eden çocuklara maske takmak ve trafik kurallarına uymayan ebeveynlerini uyarma sözü alarak oyuncak hediye etti. Kozan'ın merkezinde bir çok noktada gerçekleşen uygulamada 408 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 85 araç, 29 iş yeri parkta denetim gerçekleşti. Denetimlerde sürücüler polisi görünce maske takma yarışına girdiler.

Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti Haber
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi Haber
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı Haber
Havaya ateş etmek isteyen şahıs, kendisini göğsünden vurarak ağır yaraladı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler Haber
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak Haber
ÖSYM'nin soruşturma kararı sonrası Mabel Matiz'den dikkat çeken paylaşım: Sınandığım şeye bak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Dünya Sağlık Örgütü, salgını Çinli yetkililerden öğrenmediklerini itiraf ettiler
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Hakkari'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Meclis'te gerginlik! İsmet İnönü'ye yapılan Führer benzetmesi sonrası tansiyon yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Esra Albayrak Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Gökhan Töre Rıza Çalımbay Fernando Muslera Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Huzur uygulamasında sürücüler maskeye sarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 00:55:44. #1.15#
title