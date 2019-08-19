Hüyük'te festival günleri sona erdi

19.08.2019 10:16

Konya'nın Hüyük ilçesindeki "Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali" sona erdi.

Hüyük Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında bazı sanatçılar konserler verdi. Festivalde kent merkezindeki meydanda kurulan atölyelerde çinicilik, cam üfleme, kaşık ve baston yapımı, ahşap oyuncak ile kemik işleme sanatı katılımcılara tanıtıldı.

Festival, düzenlenen İmrenler ve Burunsuz Yayla Şenlikleri ile son buldu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, dışarıdan gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere yöreyi iyi bir şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, katılım gösteren, destek ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA