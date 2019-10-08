"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi Kars'ta çekildi

08.10.2019 12:50

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen, Atatürk'e benzerliği ile tanınan sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya'nın rol aldığı ve ses sanatçısı Sefa Güneş'in seslendirdiği "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" klibi, tren garında çekildi.



"Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", Azerbaycanlı besteci Mehmet Türkel Bey tarafından yazılarak, Azerbaycan halkı adına büyük önder Atatürk'e ithaf edilen ve ilk kez 6 Ekim 1924 yılında Atatürk'ün Kars'a geldiği an, Kars Tren Garı'nda karşılama töreninde okunan marş için klip çekildi. Kars Tren Garı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çekilen klipte, Karslı sinema ve tiyatro sanatçısı Göksal Kaya Atatürk'ü canlandırdı. Ses sanatçısı Sefa Güneş ise "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" marşını okudu. - KARS

Kaynak: İHA