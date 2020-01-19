Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı
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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.01.2020 19:37 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:42
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

'nın ilçesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Geyve ilçesine bağlı Doğançay Köprübaşı Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden ev sahibi Ş.R.'ya ait 2 katlı evin içerisinde el feneri ile dolaşıldığını ve evin bahçesinden ikinci katın penceresine tahta merdiven kurularak girildiğini gören ekipleri, hırsızın kullandığı merdivenden eve girdi. Jandarma ekipleri şüpheli Ü.D.'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde evden çaldığı 1 adet kuru sıkı tabanca ve 40 adet fişek çıktı. Hırsızlık zanlısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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