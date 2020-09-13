Hindistan dört gün boyunca günlük 90 bin yeni koronavirüs vakası açıkladı Hindistan, dört gün boyunca 90 binin üzerinde 'günlük' yeni koronavirüs vakası açıkladı.

Hindistan, dört gün boyunca 90 binin üzerinde 'günlük' yeni koronavirüs vakası açıkladı. Hindistan'ın yükselen yeni vaka sayıları, halk arasında endişe yaratırken yetkililer yükselen rakamlar konusunda açıklama yapmadı.

Hindistan; 8 Eylül'de günlük 95 bin 529 yeni koronavirüs vakası, 9 Eylül'de 96 bin 760 yeni vaka, 10 Eylül 97 bin 654 yeni vaka ve 11 Eylül Cuma günü ise 94 bin 409 yeni koronavirüs vakası açıkladı. Son haftalarda Hindistan'daki ani yükseliş, halk arasında endişeye neden olurken yetkililer yükselen vaka sayılarının nedeni hakkında açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA