Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da bütün futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da bütün futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testinin sonuçları negatif çıktı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ara verilen ligin 12 Haziran tarihinde başlayacağının TFF tarafından açıklanması üzerine bir hafta önce antrenmanlara başlayan sarı - kırmızılılara Karpuzatan Tesisleri'nde koronavirüs testi yapıldı. Konu ile ilgili Hes Kablo Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kulübün resmi sitesinde şu açıklamalara yer verdi;"Futbola Geri Do¨nu¨s¸ O¨neri Protokolu¨ kapsamında 15 Mayıs tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize koronaviru¨s testi uygulanmıs¸tır. ??Yapılan tetkiklerde koronaviru¨s bulgularına rastlanmamıs¸tır."

Kaynak: DHA