: Hersek Kuş Cenneti 221 farklı türle 5 bin ziyaretçi ağırladı (1)

12.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:19

Türkiye'nin önemli köprülerinden biri olan Osmangazi Köprüsü'ne yapımı sırasında kavis verdiren Hersek Lagünü, 2019 yılında 221 farklı kuş türüyle 5 binin üzerinde insanı misafir etti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen 152 hektarlık lagün, bugünlerde flamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor.

Yeni yapılan ve asansör özelliğiyle eşi olmayan kuş gözlem kulesine sahip Lagün, bu yıl da konaklayan 500'ü aşkın flamingo ve yüzlerce kuş türüyle meraklılarını ağırlıyor.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hersek Lagünü'nün çok değerli bir sulak alan olduğunu söyledi.

Lagünün Türkiye'nin tek tapulu gölü olduğunu, çevresindeki bağımsız alanlarla birlikte 250 hektara yakın genişliğe sahip olduğunu anlatan Bülbül, "Lagünün en önemli kuşları flamingolar. Her yıl eylül ayında geliyorlar. Kış aylarında burada konaklayıp yaz aylarında üreme bölgelerine gidiyorlar. Flamingolar burada sadece besleniyorlar. Bu yıl flamingolarda azalma var, ama yıllar öncesine göre alanımızda oldukça yoğun." diye konuştu.

-"Tür sayısının 250'yi bulabileceğini düşünüyoruz"

Lagünün oldukça sık ziyaret edilen bir alan olduğunu da sözlerine ekleyen Bülbül, özellikle ildeki çok sayıda okulun öğrencilerini getirdiğini aktardı.

Lagündeki eğitim ve tanıtım merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bülbül, şöyle konuştu:

"Hemen hemen bütün okulları davet ettik ve ağırladık. Yöre halkı hatta yurt dışından bile gelen kuş insanları oldu. Bir yıl içerisinde 5 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Buda bizi sevindirmektedir. Her ay burada en az iki kez Hersek Lagünü'nde sayım yapıyoruz. Bunu yapmakla buradaki türlerin de arttığını görüyoruz. Şimdiye kadar 221 türümüz oldu. Bundan sonra hedefimiz 250 türe çıkmak. Baktığımız zaman çevredeki araziler, çalılıklar ve ormanla birlikte tür sayısının 250'yi bulabileceğini düşünüyoruz. Buda iyi bir sayı."

Bülbül, Altınova Belediyesi tarafından yürütülen, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca desteklenen "Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" ve "Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesi" projelerinin tamamlanmasıyla alanın çok daha fazla rağbet göreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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