Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen 6 takım belli oldu

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de oynanan A Grubu maçları sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağspor, Sivas'ta oynanan B Grubu maçları sonunda Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor, Yozgat'ta oynanan D Grubu maçları sonunda ise Yalıkavak Belediyespor ve EGO Spor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Adana'da oynanacak C Grubu maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 22-31

Görele Belediyespor-Sivas Belediyespor: 38-33

Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Ordu'da oynanan D Grubu maçları tamamlandı.

Grupta ilk iki sırayı alan Spor Toto ve Eskişehir Ormanspor, tur atlayarak çeyrek finale yükseldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen A, B ve C gruplarında maç tarihleri daha sonra duyurulacak.

Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün oynan maçların sonuçları şöyle:

Ordu Gençlerbirliği-Eskişehir Ormanspor: 31-31

Mamak Belediyespor-Spor Toto: 20-22

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye Kupası, Hentbol, Mardin, Sivas, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title