Hentbol: Haftanın programı
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Hentbol: Haftanın programı

Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de ise 18. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, iki ligde maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Erkekler Süper Lig

28 Mart Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)

15.30 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)

17.00 Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Öte yandan MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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