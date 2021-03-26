Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de ise 18. hafta mücadeleleri oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, iki ligde maç programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Konyaaltı Belediyespor-Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Aksaray Belediyespor (Porsuk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Erkekler Süper Lig

28 Mart Pazar:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)

15.30 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)

17.00 Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

Öte yandan MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan