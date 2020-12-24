Hendek'te trafik kazası: 2 yaralı
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Hendek'te trafik kazası: 2 yaralı

24.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:05
Hendek'te trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Eski Düzce Caddesi üzerinde seyreden Ö.Y. idaresindeki hafif ticari araç ile O.G. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, sürücü O.G. ile araçta bulunan Y.E. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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