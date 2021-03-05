Son dakika haber: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı (2)
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Son dakika haber: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı (2)

05.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:07
Son dakika haber: Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKAN AKAR: KORGENERAL ERBAŞ SİLAHLI KUVVETLERE BÜYÜK HİZMETLER ETTİBitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için Elazığ'da düzenlenen uğurlama törenine katılan Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, kazada şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral...

BAKAN AKAR: KORGENERAL ERBAŞ SİLAHLI KUVVETLERE BÜYÜK HİZMETLER ETTİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için Elazığ'da düzenlenen uğurlama törenine katılan Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, kazada şehit olan 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı. Bakan Akar, Şehit Korgeneral Erbaş'ı sevilen, sayılan ve silahlı kuvvetlere büyük hizmetler eden arkadaşı olduğunu ifade ederek, "Korgeneral Osman Erbaş, sevilen, sayılan ve silahlı kuvvetlere büyük hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Dün maalesef elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Elazığlı hemşerilerimizin çok desteği oldu. Yaralıların durumları iyi, kontrol altında" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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