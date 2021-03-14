HDP'li Berdan Öztürk hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HDP'li Berdan Öztürk hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldı

14.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:59
HDP'li Berdan Öztürk hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. dönem Milletvekili Berdan Öztürk hakkınd terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. dönem Milletvekili Berdan Öztürk hakkınd terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Halkların Demokratik Partisi 27. dönem Milletvekili Berdan Öztürk hakkında bir kısım haber sitelerinde yayımlanan 'DTK olarak nerede olursa olsun haritamız bizim değerimizdir ve biz, her zaman Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz', 'Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu yeni keşfedilen bir şey değil. Bizler 5 bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar' şeklindeki açıklamaları nedeniyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP'li Berdan Öztürk hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:02:18. #1.16#
title