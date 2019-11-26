HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi, terör propagandası yapmaktan tutuklandı.

26.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:38
HDP Esenyurt İlçe Başkanı terör örgütü propagandasından tutuklandı

HDP İlçe Başkanı Ayfer Y.'nin de aralarında olduğu 7 kişi, terör propagandası yapmaktan tutuklandı.

Esenyurt İlçe ekipleri, 24 Kasım akşamı Cumhuriyet Meydanında yasaklı bildiri dağıtarak terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen HDP'li gruba müdahalede bulundu.

Ekipler, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ayfer Y. ile Elvan U, Türkan S, Maynur Y, Zübeyde A, Mürüvvet K. ve Muzaffer İ.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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