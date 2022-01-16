HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin Batman il kongresinde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasi güçleriyle, özgürlükleri isteyenlerle, demokrasiyi savunanlarla bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasi güçleriyle, özgürlükleri isteyenlerle, demokrasiyi savunanlarla bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Buldan, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresinde, HDP'nin ülkede bütün sorunları çözmeye aday bir parti olduğunu söyledi.

"Bugün bu ülkede barışı, demokrasiyi, özgürlükleri, hakkı, hukuku, adaleti isteyen tek parti vardır, o da HDP'dir." diyen Buldan, Türkiye'nin büyük bir kriz döneminden geçtiğini savundu.

Krizden çıkmanın tek yolunun seçim olduğunu ileri süren Buldan, şöyle konuştu:

"Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. Demokrasi güçleriyle, özgürlükleri isteyenlerle, demokrasiyi savunanlarla bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz."

Olası bir erken seçime hazır olduklarını söyleyen Buldan, "Ülkenin erken seçime gitmesi için artık zamanın kalmadığını bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atıldı

Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, sinevizyon gösteriminde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına yer verildi, sık sık terör elebaşı lehine sloganlar atıldı.