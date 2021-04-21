HBB'nin çalışmaları ile ulaşım daha güvenli

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

HBB ulaşımın daha güvenli ve modern bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Samandağ ilçesinde altyapısı biten yollarda beton asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde beton asfalt çalışmalarını tamamladıklarını belirterek Cemal Gürsel Mahallesi Hıdır Bey Caddesi'ndeki beton asfalt seriminin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler