Hayvan Pazarlarında Bayram Yoğunluğu
Malatya Canlı Hayvan Pazarları'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.
Malatya Canlı Hayvan Pazarları'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı.
Sivas, Diyarbakır, Adıyaman ve farklı illerden pazara gelen kurban satıcıları, hayvanlarını satmanın mutluluğunu yaşıyor.
Alıcılar ile yetiştiriciler arasında sıkı kurban pazarlıkları yapılıyor.
Canlı hayvan pazarına 15 büyükbaş getiren İlhan Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurban satışlarının iyi olduğunu söyledi.
Ekici, "15 hayvan getirdim, hepsini sattım. Geçen yılki Kurban Bayramı'na göre bu sene satışlarımız iyi."dedi.
Yetiştirici Selahattin Kanar ise, pazara 13 büyükbaş getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"10 büyükbaş hayvan sattık. Allah bin bereket versin. 3 hayvanımız kaldı, Allah'a şükür bu sene satışlar güzel."
Öte yandan, yetiştiriciler bayramın ilk günü pazarda satışların artacağını tahmin ediyor.