Havza'da Kızılay Şenlendirme Projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzenlendi
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Havza'da Kızılay Şenlendirme Projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzenlendi

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da Kızılay Şenlendirme Projesi kapsamında engelliler için etkinlik düzenlendi

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi* kapsamında engelliler için etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Şenlendirme Projeleri kapsamında hazırlanan "Kızılay ile Spor ve Sanat Günleri Projesi* kapsamında engelliler için etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Havza Koordinatörlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle engelli gençlere yönelik ahşap boyama ve desen çizim etkinliği ile spor etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe katılan engellilere önce usta öğreticiler tarafından ahşap boyama ve desen çizimi öğretildi. Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğe katılanlarla sohbet ederek çikolata ikram etti.

Çörekçioğlu, proje kapsamında üçüncü etkinliği düzenlediklerini belirterek, verdiği destekten dolayı Uzun'a teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında engelli gençlerin oynayabileceği boccenin tercih edildiğini anlatan Çörekçioğlu, gençlerin hayatına renk katlamaya devam edeceklerini söyledi.

Uzun da projeye ortak olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Özellikle engelli gençlerimize yönelik faaliyetlerde bulunmak ve onların hayatlarına dokunmak bizleri ayrıca bizleri mutlu etmekte." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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