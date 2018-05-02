Şiddetli Yağış Nedeniyle Havalimanı Sular İçinde Kaldı! O Anlar Kamerada
Sivas'ta havalananının çatısı yoğun yağışı tahliye edemeyince sular içeri aktı. O anlar havalimanında bulunan yolcular tarafından kaydedildi.
Sivas'ta Nuri Demirağ Havalananının çatısı yoğun yağışı tahliye edemeyince sular içeri aktı.
TAVANDAN İÇERİ SIZAN YAĞMUR ŞELALE OLUŞTURDU
Sivas'ta dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Nuri Demirağ Havalimanı aşırı sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış Nuri Demirağ Havalimanın çatısında hasara yol açtı. Tavandan içeri sızan yoğun yağmur suyu adeta şelale oluşturdu.
YOLCULAR O ANLARI KAYDETTİ
O anlar havalimanında bulunan yolcular tarafından cep telefonlarına kaydedildi. Havalimanı yetkililerinin sızan suyun etrafa dağılmaması için geçici çözüm olarak çöp kutusu koyması dikkat çekti.
YORUMLAR (12)
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len orası amozon ormanlarımı ki çadır çekecen diyon nede olsa hadise yaptırır oda sivaslı deyilmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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demekki denetciler rüş vet yemiş o cezayı yapan şirketi kesecen tüyü bitmemiş yetim hakkı var deyip birde denecilerin diplomalarına ıptallll edecen tabi edebiliyosan yeni türkiyede haksızmıyımCevap Yaz Yayından Kaldır
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NAYLON CEKİN ÜSTÜNE NAYLONCevap Yaz 1 Yayından KaldırDEVLET DENİZ: hee heee baba çekerler naylonu üstüne yıldızları sayarlar yolcular geceleriYayından Kaldır
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bir gece kon du yapsan inanın zapıtlar basar ceza yıda keser fakir olduğu için amaaa mütahit yaparsa arızayı sorma geç adamı sormuşlar adın ne diye oda demiş sebahattin sorma geç inanın adam doğru söylemiş karakolda adam küçük kazayı karışmış motorlu bisikletle duvarı vurmuş ama polisler adam sarhoş diye soismine alayı almışlar birde üstelik dayak yemiş adam caz kimliyi ibraz edince polisler şaşkına dönmüş sorma geç miş soy ismi yani kimse kontrol etmiyor yapılarıCevap Yaz Yayından Kaldır