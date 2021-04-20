Hava ısınınca göçerlerin yolculuğu başladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerler, Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Van, Bitlis ve Muş'taki yaylalara gidecek.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerler, Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden Van, Bitlis ve Muş'taki yaylalara gidecek.

Havaların ısınmasıyla Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen göçerler, Van, Bitlis ve Muş'taki serin yaylalara gitmek için Batman'ın Gercüş ilçesi üzerinden yolculuğu devam ediyor.

Göçerlerden Bilal Kaplan, Nusaybin'den geldiklerini, Muş'taki yaylalara gideceklerini belirterek, yolculuklarının yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi.

Faruk Alpoğut ise, yaşamlarının yollarda geçtiğini dile getiren Kaplan, "15 gündür yollardayız. Yollarda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Hava ısınınca yeniden yollara düştük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak